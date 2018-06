Berlin (AFP) Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat den internen Bericht des US-Militärs zu den verheerenden Angriffen auf ihre Klinik im afghanischen Kundus scharf kritisiert. Der am Mittwoch vorgelegte Bericht sei "ungenügend, er wirft mehr Fragen auf als er Antworten liefert", erklärte der Geschäftsführer der deutschen Sektion, Florian Westphal, am Donnerstag in Berlin. Notwendig sei weiter eine "unabhängige internationale Untersuchung" der Bombardierung. Auch die deutsche Regierung müsse dafür ihren Einfluss geltend machen.

