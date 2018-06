Baku (AFP) Zwei Polizisten und vier mutmaßliche Mitglieder einer Islamistengruppe sind bei einer Razzia im Osten Aserbaidschans getötet worden. Die Einsatzkräfte seien beim Versuch, den Anführer der Untergrundorganisation festzunehmen, mit Schnellfeuergewehren und Granaten angegriffen worden, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Es seien 14 mutmaßliche Extremisten in Gewahrsam genommen worden, unter ihnen der Kopf der Bewegung für muslimische Einheit, Tale Bagirzade. Wann der Einsatz in dem Ort Nardaran nördlich der Hauptstadt Baku stattfand, ließ das Ministerium offen.

