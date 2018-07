Boston (SID) - Die Philadelphia 76ers haben ihren eigenen Negativrekord in der Basketball-Profiliga NBA eingestellt. Das 80:84 bei Rekordmeister Boston Celtics war für den zweimaligen Meister saisonübergreifend die 26. Niederlage in Folge.

Die Sixers haben in der aktuellen Spielzeit ihre ersten 16 Begegnungen verloren, genau wie im Vorjahr. Eine solch grauenhafte Bilanz hat noch kein anderes Team geschafft. Bis zum schlechtesten Start der NBA-Geschichte ist es auch nicht mehr weit. 2009/10 kassierten die New Jersey Nets (heute Brooklyn Nets) zum Auftakt 18 Pleiten in Serie.

"Ich will nicht hören, an wie vielen Negativserien ich beteiligt war", sagte Brett Brown, seit 2013 Trainer in Philadelphia. Die Sixers führten Anfang des Schlussviertels mit elf Punkten, schafften es aber doch, auch dieses Spiel zu verlieren.