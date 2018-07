Düsseldorf (AFP) Die rund 75.000 Beschäftigten und Auszubildenden in der westdeutschen Stahlindustrie bekommen ab Januar 2,3 Prozent mehr Lohn. IG Metall und Arbeitgeberverband Stahl einigten sich am frühen Donnerstagmorgen nach elfstündigen Verhandlungen in Düsseldorf, wie die Gewerkschaft mitteilte. Demnach sollen die Stahlarbeiter für November und Dezember eine Einmalzahlung von insgesamt 200 Euro erhalten, die Auszubildenden 80 Euro. Der Tarifvertrag soll bis Ende Februar 2017 laufen. Die Tarifkommission der IG Metall berät am Freitag über das Verhandlungsergebnis.

