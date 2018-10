Peking (AFP) Vorläufige Wende im Fall der in China inhaftierten Deutsche-Welle-Journalistin Gao Yu: Die 71-Jährige soll nun außerhalb des Gefängnisses wegen "schwerer Krankheit" behandelt werden, wie ihr Anwalt Mo Shaoping am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das entschied ein Gericht in Peking, nachdem am Morgen zunächst eine Reduzierung der Haftstrafe von sieben auf fünf Jahre beschlossen worden war.

