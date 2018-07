Berlin (AFP) Deutschland zieht in den Kampf gegen die IS-Dschihadisten in Syrien und will dafür unter anderem Aufklärungs-Tornados und eine Fregatte zur Verfügung stellen. "Die Regierung hat heute schwere, aber richtige und notwendige Schritte beschlossen", sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Donnerstagabend in Berlin. Die Fraktionen von Union und SPD signalisierten Zustimmung. Der Bundestag soll schon kommende Woche entscheiden.

