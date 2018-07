Luxemburg (AFP) Den Erben von Auslandskonten in Österreich droht das Outing. Die Filialen dort ansässiger deutscher Geldhäuser sollten dem deutschen Fiskus Auskunft über solche Konten geben müssen und Österreich in diesen Fällen sein Bankgeheimnis aufheben, wie der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in seinen am Donnerstag verkündeten Schlussanträgen empfahl. Der Gerichtshof folgt diesen Anträgen in der Regel. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet. (AZ. C-522/14)

