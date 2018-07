Ulm (AFP) In einer Wohnung in Ulm haben Ermittler ein Waffenlager ausgehoben. Ein 49-jähriger mutmaßlicher Waffennarr hatte in seinen Räumen zwei Maschinenpistolen, zwei Schnellfeuergewehre, fünf Gewehre und Karabiner sowie fünf Pistolen und Revolver gehortet, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Ulm mitteilten. Nach den bisherigen Erkenntnissen deutet demnach nichts auf einen extremistischen Hintergrund der Tat hin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.