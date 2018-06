Berlin (AFP) Das staatliche Förderprogramm für Solarstrom-Speicher läuft entgegen ersten Plänen der Regierung nicht aus. "Das Batteriespeicher-Förderprogramm für Photovoltaik wird fortgesetzt", kündigte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am Donnerstag in der Haushaltsdebatte im Bundestag an. Die Förderung gibt es für Verbraucher und Unternehmen, die bei einer neuen Solaranlage zugleich einen Batteriespeicher installieren oder bei einer alten Anlage einen solchen nachträglich ergänzen wollen.

