Berlin (AFP) Eine direkte Beteiligung der Bundeswehr an den Einsätzen gegen die Dschihadistenmiliz IS in Irak und Syrien wäre nach Ansicht der Linken derzeit völkerrechtswidrig. "Ein Einsatz der Bundeswehr in Syrien ist derzeit völkerrechtlich ausgeschlossen und wäre diplomatisch katastrophal", erklärte Fraktionsvize Wolfgang Gehrcke am Donnerstag in Berlin. Das "offensichtliche Angebot" von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an Frankreich, deutsche Recce-Aufklärungstornados über Syrien einzusetzen, "erfolgt ohne Beschluss der Vereinten Nationen und ohne jede Rücksprache mit der syrischen Regierung", kritisierte Gehrcke.

