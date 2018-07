Oslo (AFP) Norwegen kontrolliert Fähren aus Deutschland, Dänemark und Schweden seit Donnerstag verschärft auf Flüchtlinge. Auf den Schiffen soll nach offiziellen Angaben systematisch die Identität der Fahrgäste festgestellt werden. Am Dienstag hatte der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven gesagt, sein Land könne Asylbewerber "nicht länger auf dem bisherigen Niveau aufnehmen". Die Regierung in Oslo befürchtet, dass sich die Zuwanderung von Flüchtlingen Richtung Norwegen wegen der veränderten Lage in Schweden nun verstärken könnte.

