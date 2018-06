Kiel (AFP) Erneuerbare Energien haben sich in Schleswig-Holstein als wichtigste Stromquelle etabliert. Im vergangenen Jahr sei ihr Anteil an der Stromproduktion auf 43,3 Prozent geklettert und habe damit erstmals den Anteil der Atomkraft (40,2 Prozent) übertroffen, teilte der Kieler Energiewende- und Umweltminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag mit. Diese führte bislang die Liste mit den wichtigsten Stromerzeugungsarten an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.