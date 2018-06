München (AFP) Ab dem Jahr 2017 sollen Ökostromanlagen nicht mehr mit einer festen Einspeisevergütung, sondern per Ausschreibung staatlich gefördert werden. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz müsse "in Richtung mehr Marktnähe und Wettbewerb" vorangetrieben werden, zitierte die "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstag aus einem Eckpunktepapier des Wirtschaftsministeriums zur Zukunft der Ökostromförderung. Das Papier sei am Mittwoch den Fraktionen von Union und SPD zugegangen.

