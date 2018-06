Peking (AFP) Die Haftstrafe der in China wegen "Weitergabe von Staatsgeheimnissen" verurteilten Journalistin Gao Yu ist um zwei Jahre reduziert worden. Dies teilte ihr Anwalt am Donnerstag nach einer Gerichtsentscheidung in Peking mit. Es handele sich um eine "leichte Verbesserung", kommentierte Mo Shaoping die neue Strafe von fünf Jahren Gefängnis. Möglicherweise könne seine 71-jährige Mandantin aus gesundheitlichen Gründen früher freigelassen werden, da sie in der Haft Herzprobleme bekommen habe.

