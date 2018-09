Berlin (AFP) Die Pläne der Bundesregierung für ein zweites Mietrechtspaket gehen dem Deutschen Mieterbund (DMB) nicht weit genug. Generell begrüße er das Vorhaben, weitere Verbesserungen am Mietrecht umzusetzen, erklärte der Direktor des DMB, Lukas Siebenkotten, am Donnerstag in Berlin. Es gebe bei einzelnen Vorschlägen aber Nachbesserungsbedarf, kommentierte er die ersten Grundlinien des Mietrechtspakets.

