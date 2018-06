Stuttgart (AFP) Ausgerechnet ein Golf von VW hat bei einem Straßentest von acht Diesel-Pkw unterschiedlicher Hersteller die wenigsten Stickoxide (NOX) ausgestoßen. Der Golf blieb als einziges Auto in dem Rahmen der künftigen gesetzlichen Vorgaben für Straßentests, berichtete das Magazin "Auto, Motor und Sport" am Donnerstag in Stuttgart, das die Fahrzeuge zusammen mit den britischen Mess-Spezialisten Emissions Analytics getestet hatte. Am schlechtesten schnitt demnach ein Fiat ab.

