Berlin (AFP) Nur wenige Plüschtiere eignen sich laut Stiftung Warentest wirklich zum Kuscheln. Von 30 Kuscheltieren seien gerade einmal acht empfehlenswert, berichtete die Stiftung Warentest am Donnerstag in der Dezember-Ausgabe ihrer Zeitschrift "Test". Bei den anderen rissen in einem Test entweder Nähte schnell auf, oder das Material enthielt Schadstoffe. Lediglich ein fast 60 Euro teurer Hase bestand den Test mit der Bestnote 1,0. Sechs weitere Kuscheltiere befanden die Tester für "gut". Ein Kuscheltier schnitt befriedigend ab. 22 Plüschtiere waren aber "mangelhaft".

