Berlin (AFP) Die in Deutschland beliebte Küchenmaschine Thermomix hat bei einem Test keinen Spitzenplatz belegt. In einem Vergleich von neun Maschinen, den die Stiftung Warentest am Donnerstag in der Dezember-Ausgabe ihrer Zeitschrift "Test" veröffentlichte, kam das Gerät des Wuppertaler Herstellers Vorwerk nur auf den vierten Platz. Bei der Zubereitung mehrerer Gerichte landeten die Konkurrenzprodukte von Kenwood, KitchenAid und Krups vor dem Thermomix. Bei der Lärmbelastung während des Betriebs schnitt die Kult-Küchenmaschine gar am schlechtesten ab.

