Frechen (AFP) Eine seit zweieinhalb Tagen vermisste 79-jährige Heimbewohnerin ist am Donnerstag im Versorgungsraum ihres Seniorenstiftes in der Nähe von Köln gefunden worden - sichtlich geschwächt, aber gesundheitlich wohlauf, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die demente Seniorin wurde demnach vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.