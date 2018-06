Fulda (AFP) Der Versicherungsschutz für freiberufliche Hebammen in der Geburtshilfe ist bis 2018 gesichert. Der Haftpflichtschutz werde ab 2016 für weitere zwei Jahre von einem Konsortium aus mehreren Versicherern abgedeckt, wie der Deutsche Hebammenverband (DHV) am Donnerstag in Fulda mitteilte. Damit seien aber erneut massive Steigerungen der Versicherungsprämien für die Berufshaftpflicht verbunden. Im Juli 2016 steigt die Haftpflicht nach Verbandsangaben um neun Prozent auf jährlich 6843 Euro für freiberufliche Geburtshelferinnen, im Juli 2017 dann erneut um über elf Prozent auf dann 7639 Euro.

