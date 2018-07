Straßburg (AFP) Das Europaparlament wird seine Untersuchung über Steuerdumping für internationale Großunternehmen wie Apple, Google, Starbucks oder Ikea in Luxemburg und anderen Ländern fortsetzen. Dies beschlossen am Donnerstag der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), und die Vorsitzenden der Fraktionen. Dazu solle der vor sechs Monaten eingerichtete Sonderausschuss, dessen Mandat ausgelaufen ist, durch einen anderen Ausschuss ersetzt werden, teilte die Pressestelle des Parlaments in Straßburg mit.

