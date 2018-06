Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande und der italienische Regierungschef Matteo Renzi haben sich in der Flüchtlingskrise für ein umfassendes Abkommen mit der Türkei ausgesprochen. Eine solche Vereinbarung sei für die "Sicherheit der Grenzen" notwendig, sagte Hollande am Donnerstag bei einem Treffen mit Renzi in Paris. Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen am Sonntag in Brüssel mit dem türkischen Regierungschef Ahmet Davutoglu zusammen. Renzi sagte Hollande in Paris zudem seine Unterstützung für eine "umfassende Strategie" im Kampf gegen den Terror zu.

