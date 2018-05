Augsburg (dpa) - Die Bundesliga hat Priorität, aber der dritte Europa-League-Sieg in Serie würde die Stimmung beim FC Augsburg weiter heben.

Mit dem Liga-Rekordsieg gegen den VfB Stuttgart (4:0) im Rücken strebt der Fußball-Bundesligist am Donnerstag einen großen Schritt Richtung Zwischenrunde an. "Die Aufgabe ist, uns gegen Bilbao eine gute Ausgangsposition für das letzte Spiel gegen Belgrad zu erarbeiten", sagte Trainer Markus Weinzierl. Bundesliga und Europa League seien beide wichtig, aber die Bundesliga stehe über dem internationalen Geschäft.

Die Mannschaft schätzt die Lage wie der Trainer ein. Die K.o.-Runde "wäre eine großartige Sache", erklärte der schon vierfache Torschütze im Wettbewerb, Raúl Bobadilla. "Doch ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass mein Kopf viel mehr in der Bundesliga ist. Wir sind im Moment auf dem vorletzten Platz und müssen unsere komplette Energie bündeln, um da unten herauszukommen. Die Bundesliga ist wichtiger als der Europapokal."

In der Bundesliga sind die Schwaben nur Tabellenvorletzter. Nach zwei Erfolgen gegen AZ Alkmaar sind die Augsburger in der Europa League dagegen bestens im Geschäft. Ein Sieg gegen Bilbao (9 Punkte) würde den FCA (6) in eine komfortable Lage versetzen. Die endgültige Entscheidung über das Weiterkommen und eine Zusatzeinnahme von 500 000 Euro fällt aber definitiv erst am 10. Dezember im letzten Gruppenspiel bei Partizan Belgrad. Die Serben (6 Punkte) belegen vor dem Spiel beim Tabellenletzten AZ Alkmaar (3) Platz drei hinter den Augsburgern.