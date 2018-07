Gelsenkirchen (dpa) - Im Revierderby bei Borussia Dortmund und zuletzt gegen den souveränen Tabellenführer Bayern München zeigten die Schalke-Fußballer zeitweise das, was sich Trainer André Breitenreiter und Manager Horst Heldt vorstellen: Mut, Leidenschaft und Aggressivität.

Aber: Sowohl beim BVB (2:3) als auch gegen die Bayern (1:3) reichte es nicht zu Siegen. Generell gilt "auf Schalke": Die Anfangseuphorie nach dem viel versprechenden Saisonstart ist vorbei. Insgesamt ist die Breitenreiter-Auswahl schon seit sieben Pflichtspielen sieglos.

Gegen APOEL Nikosia soll die Wende her. "Wir sind nun als Mannschaft gefragt, damit wir das Ding wieder umbiegen", sagte Routinier Sascha Riether vor dem Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstagabend gegen den Meister Zyperns. Auf Kapitän Benedikt Höwedes muss S04 verzichten. Der Weltmeister fehlt wegen Achillessehnenproblemen.

3:0 gewannen die Schalker das Hinspiel. Entscheiden sie auch die zweite Begegnung für sich, haben sie ein erstes Saisonziel erreicht. Dann würden sie im internationalen Wettbewerb überwintern. Das allein kann es aber nicht sein. Denn in der Weltmeisterliga sind die Gelsenkirchener mit ihrer jungen Mannschaft nach 13 Durchgängen mittlerweile nur noch an Tabellenposition sieben zu finden.

Riether sah zuletzt dennoch "positive Ansätze". Schlecht gespielt habe das Team nicht - "aber kaufen können wir uns dafür leider nichts". Eines indes können sie mit dem dringend nötigen Erfolgserlebnis gegen Nikosia: sich neues Selbstvertrauen holen.

Und das tut not, weil schon am Sonntag mit Spielbeginn 17.30 Uhr die nächste schwere Aufgabe wartet. Dann ist Champions-League-Starter Bayer Leverkusen Gastgeber der Königsblauen in der Bundesliga.

Zuvor gibt es eine vermeintlich leichte Aufgabe. Schalke ist in der Europa-League-Gruppe K mit acht Punkten ungeschlagener Tabellenführer. Nikosia nimmt mit lediglich drei Zählern den letzten Platz ein.

Die Gelsenkirchener sind in bislang fünf Vergleichen mit Teams aus Zypern (drei Siegen, zwei Remis) ungeschlagen. Und APOEL hat nur eine von 15 Partien gegen deutsche Mannschaften gewonnen. Ergo spricht die Statistik klar für eine Niederlage der Gäste aus Zypern.