Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar Will Smith (47, "Men in Black") kann sich vorstellen, in die Politik zu gehen.

"Wenn ich mir die politische Landschaft so ansehe, dann denke ich, dass es da für mich eine Zukunft geben könnte. Sie könnten mich da draußen gebrauchen", sagte Smith in einem vom Branchenblatt "The Hollywood Reporter" veröffentlichten Interview. "In diesem Jahr bin ich zum ersten Mal so wütend, dass ich nicht schlafen kann. Irgendwann in der nahen Zukunft werde ich meine Stimme in der Diskussion anders als bisher zur Verfügung stellen."

Für ein politisches Engagement hat der Schauspieler, Produzent und Musiker auch ganz persönliche Gründe: "Ich denke, das hat sich meine Großmutter immer erhofft, dass ich mich nützlich mache für die Menschen." Sich auf dem Erreichten auszuruhen, sei außerdem gar nicht seine Art, so der 47-Jährige: "Ich bin Bergsteiger, wenn ich einen Berg sehe, muss ich ihn besteigen. Ich bin kein Camper, ich mag es nicht, lange am gleichen Ort zu bleiben."

Demnächst ist Smith in "Concussion" (dt. Titel: "Erschütternde Wahrheit") in den Kinos zu sehen. Er spielt darin einen Arzt, der über Gehirnschäden bei Football-Profis forschte. In die deutschen Kinos kommt der Film Mitte Februar.