Rekordumsatz und Rekordverluste bei Dax-Konzernen

Stuttgart/Frankfurt (dpa) - Die Euro-Schwäche hat Deutschlands Börsenschwergewichten einen Umsatzrekord im dritten Quartal beschert. Milliardenverluste bei Eon, Deutscher Bank und Volkswagen trübten allerdings die Gewinn-Bilanz der Dax-Konzerne, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens EY (Ernst & Young) hervorgeht. Der operative Gewinn (Ebit) brach demnach von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr zusammengerechnet um 69 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro ein. Selbst während der Finanzkrise seien die 30 Konzerne profitabler gewesen. Die Verluste bei Eon, der Deutschen Bank und VW seien jedoch nicht repräsentativ für die gesamte deutsche Wirtschaft.

US-Umweltbehörde setzt VW Frist für Rückrufe in Abgas-Skandal

Sacramento (dpa) - Im Skandal um manipulierte Abgaswerte steigt der Druck auf den VW-Konzern in den USA nun auch bei größeren Dieselmotoren. Die kalifornische Umweltbehörde CARB teilte am Mittwoch mit, Volkswagen, Audi und Porsche eine Frist von 45 Geschäftstagen gesetzt zu haben, um einen Rückrufplan für die betroffenen Fahrzeuge mit 3,0-Liter-Dieselmotoren einzureichen. Die US-Umweltbehörde EPA erklärte, die Rückruf-Order beschränke sich formal zunächst auf Kalifornien. Bislang habe VW in dem Fall noch keine Pläne zur Beseitigung der Manipulationen unterbreitet, sagte eine EPA-Sprecherin. Der VW-Konzern hatte eingeräumt, den US-Behörden seit 2009 in Zulassungsverfahren insgesamt drei Programme nicht offengelegt zu haben. Eines davon wird nach US-Gesetzgebung als verbotene Software zur Manipulation von Abgas-Messwerten betrachtet.

BGH stellt Bedingungen für Netzsperren bei illegalen Downloads

Karlsruhe (dpa) - Netzsperren zum Verhindern illegaler Downloads im Internet können nach zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs nur unter strengen Vorbedingungen verlangt werden. Der BGH wies am Donnerstag in zwei Revisionsverfahren entsprechende Forderung der Rechtegesellschaft Gema und mehrerer Tonträgerhersteller zurück (Aktenzeichen I ZR 3/14 und I ZR 174/14). Sie hätten nicht genug eigene Anstrengungen unternommen, um gegen die Rechte-Verletzer vorzugehen. Die Kläger wollten die deutsche Telekom und die Telefónica in die Pflicht nehmen und waren damit bereits in den Vorinstanzen gescheitert.

Tarifabschluss in der westdeutschen Stahlindustrie perfekt

Düsseldorf (dpa) - Neuer Tarifvertrag in der Stahlindustrie: Rund 75 000 Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen erhalten ab dem kommenden Jahr 2,3 Prozent mehr Geld. Bei der dritten Tarifrunde verständigten sich Arbeitgeber und IG Metall nach einer Marathonsitzung am frühen Donnerstagmorgen auf einen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 16 Monaten. Für die Monate November und Dezember erhalten die Beschäftigten eine Einmalzahlung von insgesamt 200 Euro, für die Auszubildenden sind es 80 Euro, wie ein Sprecher der IG Metall sagte. Die Gewerkschaft hatte ursprünglich eine Einkommensverbesserung von 5 Prozent gefordert. Sie sprach von einem akzeptablen Kompromiss.

Brüssel hält nach Terroranschlägen an Wachstumsvorhersage fest

Brüssel (dpa) - Ungeachtet der verheerenden Terroranschläge von Paris und des Terroralarms in Belgien hält die EU-Kommission an ihrer Wachstumsprognose für die 28 Mitgliedstaaten fest. "Unsere Vorhersage von 1,9 Prozent für dieses Jahr und 2 Prozent für das kommende Jahr bleibt gültig", sagte EU-Vizekommissionschef Valdis Dombrovskis am Donnerstag in Brüssel. Der Lette zählte aber "Sicherheits-Herausforderungen" zu möglichen Risikofaktoren für den noch moderaten Wirtschaftsaufschwung in Europa. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici sagte, es sei zu früh, die Auswirkungen der Ereignisse in Frankreich und Belgien zu bewerten.

Gewinnsprung bei Infineon - Probleme im Geschäft mit Autoindustrie

München (dpa) - Die schwächelnde chinesische Konjunktur kann dem Chiphersteller Infineon dank gut laufender Geschäfte mit Chips für mobile Geräte vorerst nur wenig anhaben. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Komponenten für Laptops und Smartphones bügelte die schwächere Entwicklung im Auto-Bereich weitgehend aus. Der Umsatz legte in der Zeit von Juli bis September im Vergleich zum Vorquartal insgesamt um 1 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das operative Ergebnis von Infineon kletterte um rund 17 Prozent auf 286 Millionen Euro. Unter dem Strich verdreifachte sich der Gewinn fast auf 325 Millionen Euro, weil unter anderem ein Steuerertrag von 131 Millionen Euro positiv zu Buche schlug.

Allianz verpflichtet sich bei Geldanlagen zum Klimaschutz

München (dpa) - Die Allianz will den Klimaschutz künftig bei ihren gesamten Geldanlagen zur Vorgabe machen und die Investitionen in erneuerbare Energien verdoppeln. Nach dem angekündigten Rückzug aus der Kohle-Energie legte der größte europäische Versicherungskonzern am Donnerstag nach und sicherte zu, seine Investments flächendeckend unter die Lupe zu nehmen. "Mit unserem Risikowissen, unserer Finanzstärke und unseren langfristigen Anlagehorizonten können wir den Klimaschutz wirkungsvoll unterstützen und gleichzeitig langfristige Chancen für unsere Kunden nutzen", sagte Vorstandschef Oliver Bäte kurz vor dem Beginn des Klimagipfels (30.11. bis 11.12.) in Paris.

Dax springt über 11 300 Punkte

Frankfurt/Main (dpa) - Angeführt vom Chiphersteller Infineon hat der Dax am Donnerstag an seine Vortagesrally angeknüpft und die Marke von 11 300 Punkten übersprungen. Der deutsche Leitindex gewann bis zum Nachmittag 1,43 Prozent auf 11 328,78 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte kletterte um 1,04 Prozent auf 21 482,73 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,95 Prozent auf 1838,05 Punkte. Der Kurs des Euro stieg wieder leicht. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,0612 (Mittwoch: 1,0586) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9423 (0,9446) Euro.