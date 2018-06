Darmstadt (dpa) - Ein Elternpaar steht in Darmstadt vor Gericht, weil es die gemeinsame Tochter ermordet haben soll. Heute werden die Plädoyers in dem Verfahren erwartet, anschließend soll das Urteil fallen. Die beiden Angeklagten sollen von sexuellen Kontakten zwischen ihrer Tochter und ihrem Freund erfahren haben und dann die Tat begangen haben. Damit wollten die strengreligiösen muslimischen Eltern laut Anklage die angebliche "Familienehre" retten beziehungsweise wiederherstellen. Der 52 Jahre alte Vater hatte die Tötung am ersten Verhandlungstag im September gestanden.

