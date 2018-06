Moskau (AFP) Bei einem Hubschrauberabsturz in Russlands sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. An Bord des verunglückten Helikopters seien 22 Passagier und vier Besatzungsmitglieder gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zehn Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.