Moskau (AFP) Acht Jahre nach dem Tod des russischen Präsidenten Boris Jelzin hat sein Nachfolger Wladimir Putin ein Museum zu seinen Ehren eingeweiht. Putin nannte das Museum in Jelzins Heimatstadt Jekaterinburg am Mittwoch einen Tribut an "die Erinnerung von Russlands erstem Präsidenten" und den radikalen Wandel, den er während seiner Amtszeit in den 90er Jahren einleitete. "Ich erinnere die Worte von Boris Nikolajewitsch, die das ganze Land heute kennt: 'Pass auf Russland auf'", sagte Putin.

