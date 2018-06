Atlanta (SID) - Der frühere Box-Weltmeister O'Neil Bell aus Jamaika ist am Mittwoch in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia auf offener Straße erschossen worden. Das berichtet das Atlanta Journal. Die Polizei habe Bell tot aufgefunden, zudem soll es ein zweites Opfer geben, das nach einem Schuss in die Hüfte ins Krankenhaus gebracht wurde. Bell, früherer WBC-, WBA- und IBF-Champion im Cruisergewicht, wurde 40 Jahre alt.