Pretoria (AFP) Ein Gericht in Südafrika hat das nationale Verbot des Handels mit Nashorn-Hörnern aufgehoben. Ein Richter in der Hauptstadt Pretoria gab dem Donnerstag einer Klage von zwei Wildzüchtern statt und setzte das seit 2009 geltende Moratorium der Regierung aus. Das Umweltministerium will das Urteil prüfen und anschließend über eine mögliche Berufung entscheiden, wie eine Sprecherin sagte.

