Berlin (dpa) - Eigentlich wollte die Bundesregierung Deutschland aus den Luftangriffen gegen die Terrororganisation IS heraushalten. Die Terrorattacke auf Paris führt jetzt zu einer Kehrtwende. Die Bundeswehr soll mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen und Schiffen der Bundesmarine in Syrien und im Irak in den Kampf gegen den Terror ziehen.

