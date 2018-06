Istanbul (AFP) Die Türkei rechnet noch vor Jahresende mit einem Fortschritt in den festgefahrenen Gesprächen über ihre angestrebte EU-Mitgliedschaft. Mitte Dezember werde das Verhandlungskapitel 17 eröffnet, sagte Europa-Minister Volkan Bozkir am Donnerstag laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu. In dem Verhandlungsbereich geht es um die Wirtschafts- und Währungspolitik. Für das kommende Jahr hofft die Türkei laut Bozkir auf die Eröffnung von fünf bis sechs weiteren Verhandlungsbereichen.

