Stockholm (AFP) In Europa und Zentralasien sind noch nie so viele HIV-Neuinfektionen registriert worden wie im vergangenen Jahr. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gaben am Donnerstag die Zahl der HIV-Diagnosen für 2014 mit 142.000 an - ein Rekord seit dem Auftreten der Aidserkrankung in den achtziger Jahren.

