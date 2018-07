Buenos Aires (AFP) Die argentinische Polizei hat Meteoriten mit einem Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen beschlagnahmt. Die in Beuteln abgepackten Gesteinsbrocken seien über ein Haus in der nördlichen Provinz Santiago del Estero verteilt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Behörden gingen davon aus, dass die Meteoriten für den europäischen Markt bestimmt waren. Dort zahlen Sammler nach Angaben von Experten für 20 Kilogramm Meteoriten bis zu 5000 Dollar (rund 4700 Euro).

