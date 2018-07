Hannover (AFP) Die rechtsgerichtete Alternative für Deutschland (AfD) kommt ab Samstag zu ihrem dritten Bundesparteitag in diesem Jahr zusammen (10.00 Uhr). Im Mittelpunkt des zweitägigen Delegiertentreffens in Hannover steht die Verabschiedung einer Parteisatzung. Zudem will sich die AfD vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr programmatisch positionieren. Dabei dürfte die Flüchtlingspolitik eine wichtige Rolle spielen. Die AfD tritt für eine Begrenzung des Zuzugs ein. Eigentlich hatte die AfD auf dem Parteitag ein Parteiprogramm verabschieden wollen, dies ist nun aber auf kommendes Jahr verschoben. Das Treffen in Hannover ist der erste Parteitag seit der Spaltung der AfD; im Juli hatte der liberalere Flügel unter ihrem Gründer Bernd Lucke die AfD verlassen.

