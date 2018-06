Berlin (AFP) Internetnutzer können künftig frei wählen, welches Modem und welchen Router sie für ihren Breitbandanschluss zuhause kaufen wollen. Der Bundesrat stimmte am Freitag entsprechenden Änderungen am Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) zu. Bislang ließen einige Netzbetreiber nur eigene Router zu, was die Auswahl für die Kunden einschränkte. Das Gesetz soll sieben Monate nach seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten, also voraussichtlich im Sommer 2016.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.