Lima (AFP) Die Abgas-Affäre bei Volkswagen könnte sich als Segen für die Verhandlungen um ein weltweites Klimaabkommen erweisen: Die große Empörung über den Skandal zeige, dass die Öffentlichkeit sich beim Klimaschutz nicht länger von der Industrie an der Nase herumführen lasse, sagte der Vorsitzende des letztjährigen UN-Klimagipfels in Lima, Perus Umweltminister Manuel Pulgar Vidal, der Nachrichtenagentur AFP. Deutschlands größter Autobauer hatte im September eingeräumt, in elf Millionen Dieselfahrzeugen eine Software eingebaut zu haben, die bei Abgastests niedrigere Stickoxid-Werte anzeigt als im Normalbetrieb.

