Berlin (AFP) Gutverdiener müssen sich für das kommende Jahr auf höhere Beitragszahlungen in der Rentenversicherung einstellen. Der Bundesrat billigte am Freitag die Rechtsverordnung zu den Rechengrößen in der Sozialversicherung. Damit steigt die Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung 2016 im Westen von 6050 Euro auf 6200 Euro Brutto-Monatseinkommen, im Osten von 5200 Euro auf 5400 Euro. Sozialbeiträge werden nur auf Einkommen bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze erhoben, darüber liegende Einkünfte sind also beitragsfrei.

