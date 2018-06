Berlin (AFP) Mit einer Wohnungsbauoffensive will Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) für Entlastung auf dem angespannten Wohnungsmarkt sorgen. Hendricks stellte am Freitag in Berlin die Empfehlungen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen vor, das sie im Sommer vergangenen Jahres gegründet hatte. Ein daraus abgeleitetes Zehn-Punkte-Programm sieht unter anderem die verbilligte Abgabe von Grundstücken der öffentlichen Hand, die Schließung von Baulücken und Brachflächen, Förderanreize und Vereinfachungen im Bauplanungsrecht vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.