Berlin (AFP) Der geplante Militäreinsatz von Deutschland gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien erhöht nach Einschätzung des verteidigungspolitischen Sprechers der Union, Henning Otte (CDU), die Anschlagsgefahr in Deutschland nicht. Otte sagte dem RBB-"Inforadio" am Freitag, dass eher eine Passivität Deutschlands das Anschlagsrisiko erhöhen würde.

