Mainz (AFP) Die AfD hat in der Wählergunst weiter zugelegt. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde sich die Partei laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" um einen Punkt auf neun Prozent verbessern. Die AfD, die vor allem mit ihrer Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung auf sich aufmerksam macht, käme demnach im Osten Deutschlands sogar auf mehr als doppelt so hohe Werte wie im Westen.

