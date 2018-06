Berlin (AFP) Zum Abschluss der Haushaltsberatungen im Bundestag hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) angesichts der Flüchtlingskrise erneut die Notwendigkeit einer stabilen Wirtschafts- und Finanzpolitik hervorgehoben. "Die großen Aufgaben werden wir nur lösen können, wenn wir eben auch eine solide Finanzpolitik treiben", sagte Schäuble am Freitag in der abschließenden Bundestagsdebatte zum Etat 2016. "Unsere Priorität Nummer eins in unserem Haushalt heißt: Bildung, Forschung, Innovation", fügte Schäuble mit Blick auf das Etatwerk hinzu. Auch die Ausgaben für Infrastruktur würden "deutlich erhöht".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.