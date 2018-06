Düsseldorf (AFP) Nach den islamistischen Anschlägen in Paris befürchtet Siemens-Chef Joe Kaeser auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. "Der Terror hat eine neue Dimension erreicht: Er hat sich in Paris in die Mitte der westlichen Gesellschaften gebombt", sagte Kaeser dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). Zwar sei es "zu früh für konkrete Schlussfolgerungen. Aber natürlich bedeuten all die Erschütterungen der jüngeren Vergangenheit auch neue Unsicherheiten fürs Investitionsklima", warnte der Siemens-Chef.

