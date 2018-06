Berlin (AFP) Innenpolitiker von CDU und CSU haben sich für eine Begrenzung der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge ausgesprochen. "Die Zuwanderung ist auf ein Maß zu begrenzen, das die gesellschaftliche Akzeptanz nicht übersteigt und die Integrationsfähigkeit dieses Landes auch langfristig gewährleistet", heißt es in einer am Freitag in Berlin veröffentlichten Erklärung von Unionspolitikern aus Bund und Ländern. "Mögliche Fehlanreize, die eine Zuwanderung über das deutsche Asylsystem begünstigen, sind abzubauen."

