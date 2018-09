Wolfsburg (AFP) Volkswagen schickt seine Mitarbeiter in vielen deutschen Werken in lange Weihnachtsferien. Die Produktion im Wolfsburger Stammwerk ruht vom 17. Dezember bis 11. Januar, wie VW am Freitag bekanntgab. Gleiches gelte für die Werke in Emden, Zwickau und Dresden. Einzige Ausnahme ist demnach die Produktion des neuen VW-Tiguan: Hierfür stehen die Bänder im Wolfsburger Werk erst ab dem 19. Dezember still und laufen schon am 4. Januar wieder an. Grund dafür sei die "hohe Nachfrage" nach dem Tiguan.

