Caracas (AFP) Nach den tödlichen Schüssen auf einen venezolanischen Oppositionspolitiker auf offener Bühne hat die Europäische Union sich besorgt über die zunehmende Gewalt im Wahlkampf des südamerikanischen Landes geäußert. Der Mord an dem örtlichen Generalsekretär der Demokratischen Aktion (AD), Luis Manuel Díaz, am Mittwochabend (Ortszeit) im Bundesstaat Guarico "stellt eine weitere Verschlechterung einer bereits angespannten Situaltion im Vorfeld der Parlamentswahlen am 6. Dezember 2015 dar", hieß es am Donnerstagabend in einer Erklärung der EU in Brüssel.

