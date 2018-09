Lyon (AFP) Im Kampf gegen illegalen Holzhandel hat die Polizei in mehreren Ländern Westafrikas sowie Zentral- und Südamerikas 240 Menschen festgenommen. Insgesamt seien seit Ende vergangenen Jahres Waren im Wert von 260 Millionen Dollar (245 Millionen Euro) beschlagnahmt worden, teilte die internationale Polizeiorganisation Interpol mit Sitz in Lyon am Donnerstagabend mit. Die Ermittlungserfolge zeigten, dass bessere Grenzkontrollen in diesem Bereich notwendig seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.