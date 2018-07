Paris (AFP) Frankreichs Behörden haben nach Angaben von Innenminister Bernard Cazeneuve vor den islamistischen Angriffen in Paris am 13. November keinerlei Informationen über einen bevorstehenden Anschlag erhalten. "Die einzige Information, über die wir hinsichtlich der Bewegungen der Terroristen verfügt haben, hat uns am Tag nach den Anschlägen erreicht", sagte Cazeneuve am Donnerstag in einem Interview mit dem Fernsehsender France 2. Sie sei "von einem ausländischen Dienst außerhalb der Europäischen Union" gekommen. Sein Land sei informiert worden, "dass die Terroristen ein paar Wochen zuvor Griechenland passiert" hätten.

