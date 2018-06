Paris (AFP) Getragene Musik und Tränen für die Opfer der "Generation Bataclan": Mit einer bewegenden Gedenkfeier hat Frankreich Abschied von den 130 Toten der Anschläge von Paris genommen. "Heute weint die gesamte Nation um die Opfer", sagte Frankreichs Staatschef François Hollande am Freitag bei einer nationalen Trauerfeier in Paris - und versprach "feierlich" einen unerbittlichen Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.